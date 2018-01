Offenburg Erneut Stecknadel in Lebensmittel entdeckt

Eine Kundin habe den spitzen Gegenstand in einem vor Weihnachten in dem Geschäft gekauften Produkt entdeckt. Weitere Details nannte er zunächst nicht; sie sollten im Laufe des Vormittags bekanntgegeben werden.

Seit Dezember waren in Produkten, die in dem Kaufland-Markt gekauft worden waren, mehrfach die bis zu vier Zentimeter großen Nadeln gefunden worden - unter anderem in einer Packung Toastbrot sowie einem Salami-Snack. Verletzt wurde niemand. Beim Verschlucken können Nadeln schwere innere Verletzungen verursachen. Wie die Nadeln in die Nahrungsmittel kamen, ist unklar.