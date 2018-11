Offenburg Einblicke in Kreativ-Werkstätten

Lahr (red/rha). Bereits zum 18. Mal öffnen Lahrer Künstler die Pforten ihrer Ateliers für Besucher. Am Samstag, 17. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. November, von 11 bis 18 Uhr finden die Tage des offenen Ateliers statt. Interessante Begegnungen und Einblicke in das kreative Schaffen sind für alle Interessierten inklusive.