The Prophecy 23 (Bild) ist Wacken-erprobt. Heute, Freitag, kommt der Fünfer ins Altdorfer Rockcafé. Ihre Musik bezeichnen sie als "Thrash Death Party Metal" oder "Mosh Action Metal". Thrash Metal Attitüde gepaart mit brachialen Growls treffen auf Riffs, die mal schnell, mal extrem groovig daher kommen. Immer aufregend und abwechslungsreich, versprechen die Fünf. Mit am Start sind ab 21.30 Uhr die Heavy Rock ’n‘ Roller Allehackbar und die Hardrocker Sinners & Kings. Am Samstag rocken die Bands ab 21 Uhr das Offenburger Stud. Foto: Promo