Offenburg Ein ausgezeichneter Imagefilm

Fischerbach (red/kty). Die Fischerbacher Filmemacher Marco Schmid und Manuel Eckert der Filmproduktionsfirma "Rec.Tec" sind am vergangenen Wochenende mit dem "Stevie Award" in Silber ausgezeichnet worden. Ihr Imagefilm "Der Bergmann", der im Auftrag von Sachtleben Minerals mit Firmensitz in Hausach produziert wurde, hatte die Jury überzeugt.