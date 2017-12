Offenburg Ein Abend voll Literatur, Poesie und Musik

Im nunmehr 14. Jahr sind die Oberkircher Künstler mit ihren Programmen "Scrooge", "Ist das Leben nicht schön" und "Songs of December" in der ganzen Region unterwegs. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgen sie der mittlerweile vierten Einladung des Altenheimer Arbeitskreises "Kultur in der Kirche". Auf dem diesjährigen Programm stehen traditionell nationale und internationale Weihnachtsklassiker aus der Pop-Musik sowie Eigenkompositionen der drei Singer und Songwriter. In der Besetzung Flügel, zweistimmiger Gesang und Cello sind unter anderem Songs von Leonard Cohen zu hören. "Zu erwarten ist ein atmosphärisch dichtes Programm an der Schnittstelle von Literatur, Poesie und Pop-Musik", verspricht die Veranstaltungsankündigung. Tickets für den Abend mit "Piano vocal" sind an der Abendkasse erhältlich.