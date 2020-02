Offenburg Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist zwischen Offenburg und Appenweier am Ausgang einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort stieß er mit einem Kleintransporter zusammen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unfallverursacher zu schnell gefahren und betrunken gewesen sein.