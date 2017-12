Offenburg "Die Zukunft gehört euch"

Ortenau/Freiburg (red/vk). Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, sowie die Vizepräsidenten Christof Burger und Joachim Scholz überreichten ihnen am Samstag in Freiburg ihre Meisterbriefe. Unter dem Motto "Dieser Tag gehört euch. Die Zukunft übrigens auch" wurden die Jungmeister dann mit mehr als 1800 Gästen ausgiebig gewürdigt.

Zur Eröffnung der Feier rissen die beste Jungmeisterin Wiebke Hermann, Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Kammerpräsident Ullrich und Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon in einer Diskussionsrunde unter anderem Themen wie Digitalisierung, Wiedereinführung der Meisterpflicht in diversen Gewerken und bürokratische Hürden bei grenzüberschreitender Tätigkeit an. Wollseifer nutzte die Gelegenheit, den Meistern zu gratulieren: "Sie gehören ab heute in die erste Liga des Handwerks." Ullrich forderte die Junghandwerker auf, sich auch ehrenamtlich im Handwerk zu engagieren: "Wir brauchen die junge Generation und deren neue Sichtweise, um die Zukunft zu gestalten." Salomon bekräftigte mit Blick in den Saal: "Dass das Handwerk Zukunft hat, sieht man hier."

Dann erhob Ullrich die Absolventen feierlich in den Meisterstand. "Der Meisterbrief gibt Ihnen nicht nur neue Möglichkeiten für einen persönlichen Aufstieg an die Hand, er ist zugleich auch Auftrag, Verantwortung für die Gesellschaft und das Handwerk als Ganzes zu übernehmen", machte der Kammerpräsident deutlich. Alle 422 Jungmeister erhielten ihren Meisterbrief auf der großen Bühne des Konzerthauses. Die jeweils besten Jungmeister pro Gewerk wurden zusätzlich ausgezeichnet. Neben den Familien und Freunden der Meisterabsolventen nahmen auch wieder zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Festakt teil. Ein Rahmenprogramm begeisterte das Publikum, wie die Handwerkskammer mitteilt.