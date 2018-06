Offenburg "Die Sinfonie par excellence"

Nonnenweier/Kippenheim/Altdorf (red/rha). Das Kammerorchester Ettenheim unter Leitung von Stefan Krattenmacher lädt zu drei Konzerten in der Region ein. Morgen, Freitag, gastiert er ab 20 Uhr in der Dorfkirche Nonnenweier, am Samstag ab 19 Uhr ist er in der evangelischen Kirche Kippenheim zu Gast und am Sonntag, 24. Juni, ist er in der Sankt-Nikolaus-Kirche Altdorf zu hören.