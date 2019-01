Offenburg Die Liebe kommt ganz unverhofft

Eine besondere Rolle kam den Eltern der beiden zu, die Andrea Winterer und Jonas Vetterer in permanent gebeugtem Gang viel belacht in Szene setzten.

Mit beleuchtetem Rollator durchs Publikum

Wenn beispielsweise der Opa zu lautstarker Musik und mit auffallend beleuchtetem Rollator durchs Publikum flitzte oder sich als tütteliger und stark vergesslicher Wortverdreher ins Spiel einbrachte, war ihm der Applaus sicher.

Auch die Oma machte vom morgendlichen Nachthemd-Auftritt bis zum nachmittäglichen Tanzcafé eine gute Figur, forderte als eigensinnige Mutter die Hochzeit der Tochter – aber bloß nicht des Sohnes – und hatte mit dem Dazwischenfunken alle Hände voll zu tun.

Als Strippenzieherin erwies sich die Witwentochter Petra, die Anja Ramsteiner selbstsicher vorausschauend und äußerst intelligent auf die Bühne brachte. Dass Erwin Armbruster als Pfarrer Lukas zum Schnupftabak griff, war ein gekonnter Wink in Richtung Pfarrer Christoph Nobs und sorgte für entsprechende Lacher. Ihm kam in dem Verwirrspiel von der Rolle des kartenspielenden engen Freundes über den Haushälterin suchenden Arbeitgeber bis hin zum Liebe rettenden Geistlichen eine ganze Bandbreite zu. Denn während sich Melanie Harter aufgrund einer Heiratsanzeige als Fanni übermotiviert herausgeputzt an den Hals von Bauer Rainer wirft, verliebt sich dieser auf den ersten Blick in die zufällig vorbeikommende Claudia. Lotta Vetterer erklärt unaufgeregt, dass ihr Wagen stehen geblieben ist und aus dem hilfsbereiten Einsatz des Bauern wird im Handumdrehen die ganz große Liebe. Madeleine Oeser und Madeline Welle hatten einen eher kurzen, aber viel belachten Auftritt, als sie zu Beginn den Super-Rollator von Opa Herbert anpriesen: Mit Akku-Thermomix, Super-Windel und Regenschutz, für günstige 15 000 Euro. Mit rauschendem Beifall bedankte sich das Publikum am Ende bei den Schauspielern für den äußerst vergnüglichen Abend.

Am Ende des Theaterabends ging ein besonderes "Dankeschön" der KLJB an Regisseur Josef Vetterer, die Soufleusen Susanne Schmid und Ronja Vetterer, Maskenbildnerin Gerlinde Seitz, Friseurin Annette Bonath und Techniker Thomas Schmider. Das dreiteilige Theaterstück "Alle wollen Linda" stammt aus der Feder von Walter G. Pfaus.