(js). Der VfR Hornberg setzte sich im Kellerduell beim FV Dinglingen überraschend klar durch und sieht dadurch wieder etwas mehr Land, bleibt aber weiter im Tabellenkeller hängen. SC Kuhbach/Reichenbach – SV Mühlenbach 1:1 (1:1). In der Begegnung des SC Kuhbach/Reichenbach am Samstag zu etwas früherer Stunde, gegen den SV Mühlenbach, dürfen beide mit der Punkteteilung zufrieden sein. Die Gäste hatten den besseren Start, Jürgen Neumaier sorgte nach zehn Minuten für die Gästeführung. Doch SG-Torjäger Rasim Kastrati, mit seinem zwölften Saisontor, glich vor Seitenwechsel aus. In Halbzeit zwei keine Tore, trotz Chancen für beide Teams. Tore: 0:1 M. Neumaier (10.), 1:1 Kastrati (41.). DJK Prinzbach – FC Kirnbach 2:1 (2:0). Auch wenn es in einer turbulenten Schlussphase nochmals eng wurde, die DJK darf aufgrund einer starken ersten Hälfte nach dem Schlusspfiff von einem verdienten Sieg sprechen. Auch wenn die Gäste zweimal Alu trafen, aufgrund des Chancenverhältnisses geht der 2:0-Paussenstand in Ordnung. Doch nach Zampillis Anschlusstreffer in Unterzahl, folgten äußerst spannende und farbige, aber auch torlose letzte Minuten. Tore: 1:0 Streif (8.), 2:0 D. Haag (41.), 2:1 Zampilli (87.) Rote Karten für Gendronneau (84.) und Daxkobler (90.+4) beide Kirnbach. SV Grafenhausen – SC Orschweier 2:2 (1:1). Eine alles in allem leistungsgerechte Punkteteilung gab es beim Nachbarschaftsderby in Grafenhausen. Die Gäste begannen besser und Kevon Mootz sorgte für eine frühe SCO-Führung. Doch danach wurden die Grün-Weißen besser und ein Freistoß segelte zum Ausgleich ins Netz. Nach Seitenwechsel brachte ein Eigentor die Hausherren erneut in Rückstand. Ein Standard durch Siebert brachte den verdienten Ausgleichstreffer. Tore: 0:1 Mootz (11.), 1:1 Siebert (36.), 1:2 Eigentor (61.), 2:2 Siebert (77.). SV Rust – SG Non-/Allmannsweier 3:4 (2:1). Eine Überraschung ist das Ergebnis in Rust. Dort setzte sich nicht der favorisierte Gast durch, sondern die SG aus dem Ried. Nach einem Doppelschlag in vier Minuten deutete alles auf einen Heimsieg. Doch an diesem Tage war der Wille bei den Gästen ausgeprägter, stärker. Nach Kuhlmanns Anschlusstreffer witterte der Gast Morgenluft und drehte durch mehr Kampf, Einsatz und Wille das Resultat. Tore: 1:0 Stubert (16.), 2:0 Momchilow (22.), 2:1 Kuhlmann (28.), 2:2 und 2:3 Barthelmess (48. + 55.), 2:4 Savalle (70.), 3:4 Momchilow (73./FE). Rote Karte für Sehrer (90.) Rust und Barthelmess (90.) Nonnenweier. FV Dinglingen – VfR Hornberg 3:8 (0:5). Der VfR aus Hornberg setzte sich im Kellerduell beim FV Dinglingen klar durch und sieht dadurch wieder etwas mehr Land. Dafür dürften beim gasgebenden FVD langsam die Lichter ausgehen. Eine Viertelstunde lang durften die Lahrer Weststädter hoffen, doch nach dem 0:1 durch Bader ging nichts mehr und die Gäste konnten nach Belieben schalten und walten. Tore: 0:1 Bader (15.), 0:2 Budzus (18.), 0:3 Bader (26.), 0:4 Budzus (33.), 0:5 Morillas (40./FE), 1:5 Andrei (47.), 1:6 Kienzler (60.), 1:7 Bader (58.), 2:7 Al Hamod (83.), 2:8 Franco-Romero (85.), 3:8 Al Hamod (86.). SV Schapbach – SV Steinach 1:2 (1:0). Für Steinach kann man sagen; wenns läuft, dann läufts! Dagegen musste sich der gastgebenden SV Schapbach zum dritten Male in der Nachspielzeit geschlagen geben. Auch gestern hätte die Schoch-Truppe einen Punkt verdient gehabt. Die Wolftäler gingen durch Schmid in Führung und verlangten in der Folge dem Spitzenreiter alles ab. Auch nach dem Ausgleich wurde der Gast nicht spielbestimmend, die Hausherren waren ebenbürtig, aber weniger glücklich. Tore: 1:0 Schmid (25.), 1:1 J. Neumaier (66.), 1:2 St. Ketterer (90.+3). SpVgg Schiltach – SV Oberwolfach II 3:1 (1:0). Wieder einmal sorgte Schiltachs Angriffsperle Flavius-Nicolae Oprea für einen Dreier. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der Oprea für eine Pausenführung sorgte. Als Patrick Santos nach Wiederbeginn ausgleichen konnte, keimte bei Oberwolfach Hoffnung auf einen Auswärtspunkt auf. Doch daraus wurde nichts, weil Matthias Stehle seine Farben wieder in Führung brachte und den Rest zum Heimsieg erledigte Oprea. Tore: 1:0 Oprea (35.), 1:1 Santos (52.), 2:1 M. Stehle (70.), 3:1 Oprea (81.). SV Münchweier – SV Gengenbach 0:2 (0:1). Der SV Gengenbach bleibt in der Spitzengruppe der Liga. Beim Gastspiel in Münchweier nahmen die Gäste durch einen Treffer von Werner im ersten Abschnitt und einem durch Halsinger im Zweiten, den Sieg mit nach Hause. Münchweier hatte die Möglichkeit zur Führung vergeben, im Gegenzug fiel das 0:1. Als Gästetorjäger Halsinger nach Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte, fehlten dem SVM die Mittel für eine Wende. Tore: 0:1 Werner (8.), 0:2 Halsinger (50.).