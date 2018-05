Offenburg "Der Mindestlohn ist das Problem"

In dieser Saison ist das Bild aber ein anderes zum Leidwesen der Spargelbauern, auch in der Ortenau. Es mangelt an ausländischen Erntehelfern, denn Deutsche findet man schon lange nicht mehr unter den Erntehelfern. Viele wollen diese eintönige, körperliche Arbeit, die durch das permanente Bücken buchstäblich in den Rücken geht, nicht mehr verrichten, zumal nicht für weniger als neun Euro.

Viele polnische Spargelstecher hätten lukrativere Jobs angenommen, vor allem in der Paketzustellung oder in Baubranche. Dort verdienten sie bis zu drei Euro pro Stunde mehr. Das ist für die Helfer aus Osteuropa verständlicherweise eine bessere Option.

In der Ortenau wurden 2016 laut VSSE 65 Hektar Spargel angebaut, Zahlen für 2017 seien ähnlich, schätzt Schumacher. Landesweit wurde 2017 etwa 2215 Hektar Spargel beerntet. Trotz der fehlenden Helfer in vielen Betrieben sei nach wie vor sehr viel Spargel "im Umlauf"; Heitz hat sogar nach eigenen Angaben mehr geerntet als sonst. Zahlen wollte er genauso wie sein Kollege Hannes Fleig nicht nennen.

Fakt ist aber, dass durch die große Menge an Spargel im Handel die Landwirte weniger Umsätze verbuchen, da de facto ein Überangebot herrscht, das wiederum den Verkaufspreis der Landwirte drückt. "Dies verursacht einen Preisverfall", erklärt auch das Amt für Landwirtschaft in Offenburg. "Es wird sicherlich kein Rekordjahr werden", vermutet Fleig. Der Verbraucher profitiere aber von den niedrigen Preisen, erklärt Schumacher.

Wie viele Experten räumt auch Hügel, der seit 26 Jahren den Betrieb führt, ein, dass der Spargelanbau wegen der mangelnden Wirtschaftlichkeit für Kleinbetriebe weiter schrumpfen könnte, wenn die Erlöse nicht mehr stimmten und auch nicht mehr genügend Helfer zur Verfügung ständen.

Die Spargelfläche im Ortenaukreis beträgt in etwa 190 Hektar, eine Gesamterntemenge sei laut Landratsamt unbekannt, da fast alle Fläche in die Direktvermarktung gehen. Der Durchschnittsertrag in erntefähigen Anlagen liegt bei etwa 5000 bis 7000 Kilogramm.