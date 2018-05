Offenburg "Das wird eine Herausforderung"

(tom). TC BW Oberweier II – TC Schönberg II (Sonntag, 11 Uhr). "Die Chance bot sich, weil es in der Oberliga zu neuen Strukturen kam. Einige Mannschaften konnten oder wollten nicht in der Klasse spielen – wir haben die Gelegenheit gern ergriffen. Das wird eine Herausforderung, aber wir versuchen es mit ganzer Kraft", so Cheftrainer Oliver Killeweit.

Der Kader der Ortenauer stellt eine Mischung aus erfahrenen Akteurinnen wie Stefanie Killeweit, Anna-Lena Singler, Luisa Rauer und Isabella Gerteis sowie jungen Kräften wie Evelyn Steinbach dar. Markant: Mit Ausnahme von Katia Vieira Erbach (Spanien) besteht das Aufgebot ausnahmslos aus einheimischen Spielerinnen, was in der Oberliga nicht der Regelfall ist. "Wir haben eine gute, junge Mannschaft, die sich in diese Aufgabe hineinbeißen möchte. Zum Klassenerhalt bräuchte man zwei bis drei Siege. Das wird ein sehr schweres Brett", stuft Killeweit die Ausgangslage realistisch ein.

Der Auftaktgegner TC Radolfzell zählt zum Favoritenkreis an der Spitze, während Schönberg II und Nicolai Konstanz als Kaliber ähnlicher Kragenweite gezählt werden, wenn es um die untere Tabellenhälfte geht. "Schönberg ist ausgeglichen besetzt wie wir, verfügt gerade auf den mittleren Positionen über talentierte Spielerinnen, die zur badischen Spitze zu zählen sind. Nach den Einzeln kann es je nach Verlauf ganz schnell 3:3 stehen, sodass die Entscheidung in den Doppeln fallen würde", zeigt Oberweiers Chefcoach auf. Den Sonntag sieht er generell als "eine erste schwierige Standortbestimmung. Gleichzeitig ist das eine passende Einstimmung, wo die Reise für uns hingehen kann". Der Kader: 1. Stefanie Killeweit, 2. Anna-Lena Singler, 3. Luisa Rauer, 4. Evelyn Steinbach, 5. Sascia Löhrmann, 6. Isabella Gerteis, 7. Sophia Hartmann, 8. Katia Vieira Erbach, 9. Marie Siefert, 10. Daniela Holzenthaler, 11. Alina Wunderlich. (rf). TC Ettenheim – TC BW Weiher (Sonntag, 11 Uhr). Das Frauenteam des TC Ettenheim darf auch in der neuen Saison in der Oberliga an den Start gehen. Nachdem es im Aufstiegsjahr 2017 eigentlich knapp nicht gereicht hatte, kam Anfang dieses Jahres die Info vom Verband, dass ein Platz in der Oberliga frei geworden ist. Als bestplatzierter Absteiger erhielten die TCE-Frauen einen Startplatz und dürfen sich somit erneut in dieser starken Spielklasse beweisen. Neues Jahr, neues Glück und vor allem neue Gegner könnte man hier auch sagen. Denn im Gegensatz zum Vorjahr wurde das Team nun in die Nordgruppe eingeteilt und spielt hier gegen Teams aus dem Mannheimer und Karlsruher Raum.