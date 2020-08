Offenburg Corona-Fall im Freizeitbad Stegermatt

"Wer an diesem Tag im Bad war, kann regulär seine Arbeitsstelle aufsuchen, Kinder dürfen in den Kindergarten gehen", beruhigt Rauer weiter. Die Personen sollten aber bis zum 15. August vorsorglich ihre Kontaktpersonen möglichst gering halten und wie jede andere Person die allgemeinen Regeln zu Abstand, Hygiene und dem Tragen von Masken beachten.

Bad hat ordnungsgemäß Gästelisten geführt

"Das Freizeitbad Stegermatt hat ordnungsgemäß Gästelisten geführt, was bei den Ermittlungen des Gesundheitsamts sehr hilfreich war. Leider haben sich an diesem Tag aber sehr viele Gäste dort aufgehalten, was es für die Behörden unmöglich macht, jede Person einzeln telefonisch zu kontaktieren, deswegen der kurze Aufruf über die Medien. Das Infektionsrisiko wird als gering eingeschätzt", betont Dezernent Kirr abschließend.

Zu fünf Neu-Infektionen kam es von Mittwoch auf Donnerstag. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Ortenaukreis auf 1245 (Stand Donnerstag, 14 Uhr), teilt das Landratsamt mit. Die an das Landesgesundheitsamt übermittelten Fälle stammen aus Achern, Lahr, Biberach und Kehl. 1110 an Erkrankte gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der an Corona gestorbenen Patienten liegt weiterhin bei 125. Am Donnerstag beträgt der Wert der vergangenen sieben Tage bei zehn gemeldeten Neuinfektionen 2,3 pro 100 .000 Einwohner. Eine genaue Darstellung der aktualisierten Fallzahlen gibt es immer donnerstags auf der Sonderseite des Ortenaukreises im Internet unter www.ortenaukreis.de/corona_fallzahlen.