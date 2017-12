Händels "Messiah" erklingt am Sonntag, den 17. Dezember im Festspielhaus Baden-Baden. Es spielt das bekannte Ensemble „The King´s Consort & Choir“ , das auf historischen Instrumenten spielt. Der britische Dirigent und Musikforscher Robert King war gerade einmal 20 Jahre alt, als er 1980 The King’s Consort gründete. Bald kam ein Chor dazu, mittlerweile wurden tausende Konzerte in aller Welt gespielt und hunderte Tonträger aufgenommen. Foto: Saunders