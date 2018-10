Offenburg Betrüger haben das Nachsehen

Der letzte bekanntgewordene und aus Sicht der Täter erfolgreiche Fall liegt knapp einen Monat zurück. Ende September hatte ein Ehepaar in Kippenheim einer vermeintlichen Vertrauten ihrer Tochter 30.000 Euro für einen angeblichen Immobilienkauf übergeben. Es war tatsächlich der letzte Fall, wie Klaus Diebold, Leiter der Kriminalin­spektion 3 beim Polizeipräsidium Offenburg, auf Nachfrage berichtet. Zuvor hatte ein Senior in Offenburg Geld auf diese Weise verlorden. Diebolds Abteilung ist für die Ermittlungen in den Fällen zuständig. Beide seien "im vollen Gange", aktuell gebe es allerdings noch keine Ergebnisse.

Zwar habe es nach diesen beiden herausragenden Vorkommnissen keine größeren Fall mehr gegeben, doch seien vereinzelt schon noch Meldungen von verdächtigen Anrufen bei der Polizei eingegangen, so Diebold.

Als Grund dafür sieht Diebold zwei Entwicklungen: "Die Polizei setzt bei diesen aus dem Ausland gesteuerten Betrügereien neben der Repression seit langem auch auf umfangreiche Prävention." Neben vielen Vorsorgemaßnahmen, die sich vor allem an ältere Bürger richten, "werden auch Bankmitarbeiter sensibilisiert", erläutert der Inspektionsleiter. Schließlich komme es immer wieder vor, "dass die Opfer die Gelder erst auf ihrer Bank abheben müssen".