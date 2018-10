Offenburg Benouaret knackt seine Bestzeit in München

Derweil passierten Hansert und Kienzler zu dieser Zeit bereits den Englischen Garten und machten sich auf den Weg Richtung Halbmarathon-Marke. Zur Hälfte lag das Duo noch auf Bestzeit-Kurs, doch danach machte besonders den Marathonläufern das sommerliche Wetter zu schaffen. Dennoch zog Hansert seinen Lauf über die 42,195 Kilometer bis zum Ende durch und blieb mit 3:39:35 Stunden unter der 3:40 Stunden-Marke, so dass er durchaus zufrieden die Heimreise von seinem vierten Marathon antreten konnte.

Noch etwas mehr mit der unerwarteteten Herbst-Hitze zu kämpfen hatte Kienzler, der auf der zweiten Hälfte zusehends an Boden verlor, doch auch er biss sich bis ins Olympiastadion durch und finishte seinen vierten Marathon erfolgreich nach 4:47:15 Stunden.

Kurz vor Hanserts Finish startete für Hetzel erst das Rennen. Er nahm als offizieller Pacemaker für eine Zeit unter 1:30 Stunden die 21,0975 Kilometer auf der zweiten Hälfte der Marathon-Strecke in Angriff. Mit fast 7.000 Finishern stellte der Halbmarathon das größte Feld des Tages. Zwei Wochen nach seiner starken Leistung in Glasgow über dieselbe Distanz, absolvierte er seinen Job routiniert wie jedes Mal und brachte seine Mitläufer nach 1:29:41 Stunden ins Ziel, was nebenbei den 148. Platz unter allen Läufern bedeutete.

Während rund ein Dutzend Roadrunners am selben Tag in Ettenheim und München auf fünf und zehn Kilometern sowie der Halbmarathon- und Marathondistanz unterwegs waren, fiel für Torsten Wöhrle in den USA der Startschuss über 21,0975 Kilometer. Schon um sieben Uhr in der Früh setzte sich das knapp eineinhalb tausend Läufer umfassende Feld in San Luis Obispo in Richtung Pazifikküste in Bewegung. Der zwischen San Francisco und Los Angeles durchgeführte "City to the Sea" überzeugt mit einer tollen Landschaft und attraktiven Punkt-zu-Punkt-Strecke.

Die ersten gut sieben Meilen führten von Downtown San Luis Obispo rund 80 Höhenmeter leicht bergab bis zur San Luis Obispo Bay, wo die Westküste der USA erreicht wurde. Die letzten sechs Meilen galt es jedoch den ein oder anderen Anstieg auf dem Weg ins Ziel zu bewältigen, das im Margo Dodd Park auf die Läufer wartete.

Nach 13,1 Meilen überquerte der Marathon-Routinier die Ziellinie nach 1:29:27 Stunden. Damit sicherte sich Wöhrle als starker 32. gesamten Feld nicht nur ein Top-Ergebnis, sondern auch eine Tasse für die "Top 100-Finisher" wurde ihm im Ziel überreicht. In seiner 46 Finisher umfassenden Altersklasse 45 bis 49 reichte es für den Roadrunner für einen starken vierten Platz.