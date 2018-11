Biberach – SC Hofstetten II 1:2 (0:1). Der FVB verlor daheim überraschend das Kellerderby mit 1:2. Doch der Sieg der Gäste geht vollkommen in Ordnung, denn die Matt-Truppe erwischte einen grottenschlechten Tag. Der Gast merkte dies schon nach der frühen Führung, wartete geduldig auf den zweiten Treffer – den besorgte Giesler. Was Biberach blieb war Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 Lupfer (7.), 0:2 M. Giesler (71.), 1:2 D. Gißler (90.). DJK Welschensteinach – TuS Kinzigtal 0:1 (0:0). Die DJK findet keine Mittel, um den Gegner unter Druck zu setzen. Die Gäste, aus einer kompakten Abwehr heraus agierend, machten aus eineinhalb Chancen einen Treffer. Alles Anrennen umsonst, das Glück der DJK einmal mehr nicht hold. Tore: 0:1 Pop (53.). FC Fischerbach – SV Diersburg 0:2 (0:2). Diersburg konnte seine Erfolgsserie fortsetzen und gewann, nach erneut guter Leistung, das Verfolgerduell beim FC Fischerbach verdient mit 2:0. Die Gäste hatten einen Start nach Maß: nach drei Zeigerumdrehungen die Führung für den Gast, der nach einer halben Stunde die Überlegenheit mit dem zweiten Treffer unterstrich. Und trotz Unterzahl geriet der SVD-Sieg nie in Gefahr. Tore: 0:1 Ehret (3.), 0:2 Spitzmüller (30.). Rote Karte für J. Seger (51.) Diersburg. Ankara Gengenbach – SSV Schwaibach 3:2 (3:0). Mit einem am Ende noch gefährdeten 3:2-Heimsieg, über den SSV übersprang Gengenbach die Hürde in die Liga der Top-Five. Zur Pause sah alles noch nach einem klaren Heimerfolg aus. Doch als Gästespieler Schutera mit zwei Treffern den Anschluss wieder herstellte, wurde es nochmals eng. Doch mit Glück blieb es beim Spielstand von 3:2. Tore: 1:0 Illenge (16.), 2:0 und 3:0 Waslikowski (23. + 24.), 3:1 und 3:2 Schutera (57. + 66.), SV Reichenbach/G – SG Dörlinbach/Schweighausen 1:2 (1:2). Die SG setzte sich beim Gastspiel in Reichenbach verdientermaßen knapp durch und rückte auf den zweiten Tabellenrang vor. Die Antwort auf Bischlers Führungstreffer gab Henrik Singler. Zuerst glich er zum 1:1-Halbzeitstand aus und mit dem Pausenpfiff gelang ihm sogar die Gästeführung. Und die ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 Bischler (28.), 1:1 und 1:2 H. Singler (35. + 45.). Gelbrote Karte für Bischler (60.), Reichenbach/G. und H. Singler (81.) SG. FC Ohlsbach – SV Berghaupten 1:0 (1:0). Es war ein hartes Stück Arbeit für Ohlsbach, bis man sich gestern in die Siegerliste eintragen durfte. Die Partie beim Spitzenreiter war geprägt von der Taktik beider, nur nicht ins offene Messer laufen, nur nicht zuviel riskieren. Die Gäste machten es dem FC mit zwei Viererketten zusätzlich schwer. Am Ende der knappe Sieg nicht unverdient, wenn auch etwas glücklich. Tore: 1:0 Benz (82.) ASV Nordrach – SV Ortenberg 4:1 (2:0). Der Sieg des ASV Nordrach ist, wenn man das Spielgeschehen über die gesamte Distanz zusammennimmt, zwar in Ordnung, aber doch etwas zu deutlich ausgefallen. Die Mannen von Thomas Granzow warteten mit einer großen Effektivität und einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung auf. Und das gab letzendlich den Ausschlag. Tore: 1:0 M. Walter 10.), 2: 0 Eble (14.), 3:0 Emre Kelleci (50.), 3:1 Vollmer (83.), 4:1 Chr. Walter (86.).