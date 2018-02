Freiburg Am Hof des purpurnen Königs

Freiburg (red/rha) - Im Kammertheater des Freiburger E-Werks stellen The Swindlers am Samstag, 10. Februar, ab 20.30 Uhr ihr neues Album "Talk! Celebrating the Music of King Crimson" vor. The Swindlers begeben sich an den Hof des purpurnen Königs und huldigen der englischen Rocklegende King Crimson. Letztere hat von den späten 1960ern an bis heute die Rockmusik mit ihren episch-ausufernden bis verquer-verspielten Kompositionen und Improvisationen, mit surrealistischen Texten und einem ausgefallenen Instrumentarium weiter entwickelt.