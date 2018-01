Offenburg Allgeier schnappt sich den baden-württembergischen Titel

Patrick Allgeier zeigte einmal mehr eine bärenstarke Leistung. Nach drei souveränen Siegen stand Allgeier von der RG Lahr in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm im Finale und schnappte sich durch einen 8:4-Punktsieg über Khamzat Temarbulatov (StTV Singen) den Titel. Für den Haslacher Timo Stiffel gab es Bronze nach einem 8:0-Punktsieg über Otto Schwarzkopf (ASV Urloffen). Noch deutlicher triumphierte Chlovelle van Meier (ASV Urloffen) bis 72 Kilo mit fünf vorzeitigen Siegen, darunter ein 10:0 gegen Finalist Adrian Heim.

Wenn auch beide Hubert-Brüder knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt sind, so haben sie doch ebenfalls gute Kämpfe gezeigt. Christian Hubert von der RG Lahr belegte nach fünf Kämpfen in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo einen guten vierten Platz. Auch für seinen Bruder Viktor, der in der 60-Kilo-Klasse startete, stand am Ende ein guter Platz vier. Marc Fischer (RG Lahr) sicherte sich nach seinen starken Kämpfen mit einem 8:0-Sieg im kleinen Finale über Alican Ulu (TuS Adelhausen) Bronze. Gemeinsam haben es die vier Lahrer Ringer in der Gesamtwertung der Greco-Teilnehmer (36 Vereine aus Nord- und Südbaden sowie Württemberg) auf den großartigen 2. Platz geschafft.

Mit Valerie Albu ein alter Bekannter zurück in Lahr