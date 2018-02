Das Unheilig & The Dark Tenor Konzert am Mittwoch, 23. Mai, in Freiburg muss abgesagt werden. Aus produktionstechnischen Gründen wird es nicht möglich sein, dass das Konzert im Musikklub der Sick-Arena stattfindet. Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben worden sind, wieder zurückgegeben werden.