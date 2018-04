Offenburg Aaron Bolz erzielt Ausgleich für HSG

SV Ohlsbach – HSG Ortenau Süd 25:25 (14:14). Beide Lager hatten eine große Anzahl an Fans auf ihrer Seite und wurden lautstark angefeuert. Es war von Beginn an kein Spiel für schwache Nerven. Bis zum 5:5 konnte sich kein Team absetzen, ehe es dem SV gelang, erstmals zwei Tore in Folge zum 7:5 zu erzielen. In dieser Phase hatten die Unparteiischen bereits neun von insgesamt 14 Zeitstrafen ausgesprochen, wodurch sie aber auch die Härte aus dem Spiel nehmen konnten. Bis zur 23. Minute konnte Ohlsbach seinen knappen Vorsprung halten, ehe die Mannschaft um Trainer Mirko Reith nach einer Auszeit und zwei Toren in Folge wieder zum 10:10 ausgleichen konnte. Es blieb also spannend, auch eine 12:10-Führung konnte Ohslbach nicht weiter ausbauen, sodass beim Halbzeitstand von 14:14 die Seiten gewechselt wurden.

Nach Wiederanpfiff sah die volle Brumatthalle weiter zwei kämpfende Teams, die unbedingt den Sieg wollten. Weiterhin wurden stabile Deckungen gestellt, und im Angriff wurde druckvoll agiert. Bis zum 19:19 konnte sich wiederum kein Team absetzen, ehe es wie schon in der ersten Hälfte Ohlsbach war, das zwei Tore zum 21:19 und zwei Minuten vor Ende zum 25:23 vorlegen konnte.

Zwei Minuten waren noch zu spielen – ein nervenstarker Aaron Bolz verkürzte erst zum 24:25 für die Gäste, und nach einer Auszeit von Mirko Reith traf Bolz elf Sekunden vor dem Abpfiff nochmals in die Maschen des SV Ohlsbach und stellte somit den 25:25-Endstand her. Danach war die Freude groß auf Seiten der Rot-Weißen, die somit am letzten Spieltag in eigener Halle mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen können. Enttäuschung pur dagegen auf Seiten des SV Ohlsbach, der mit einem Sieg die Tabellenspitze zurückerobern wollte, nun aber weiter Zweiter bleibt.