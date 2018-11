Offenburg 1,19 Millionen Euro für Gerätehaus

Meißenheim. Architekt Tomas Mathis vom Planungsbüro "Mathis und Jägle" hat in der Gemeinderatssitzung die Planungen vorgestellt. 1,19 Millionen Euro an Baukosten wird die Gemeinde für das neue Feuerwehrgerätehaus im Schmidten­bühn in die Hände nehmen müssen. Ausgaben, die angesichts der Maßnahmen in Meißenheim, ein großer Brocken im Haushalt und nicht einfach zu stemmen sind, wie einige Ratskollegen am Tisch betonten. Doch der Neubau sei zwingend notwendig, das alte Gerätehaus mit dem "Stierheim" sei in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des 300 bis 400 Jahre alten Gebäudes wäre nicht möglich. "Wir müssen uns lang strecken, um das zu ermöglichen", sagte Bürgermeister Alexander Schröder hinsichtlich der finanziellen Herausforderung.

Architekt Tomas Mathis, der laut eigenen Ausführungen schon das Gerätehaus in Kappel-Grafenhausen und in Bleichheim geplant hat, sieht in Meißenheim eine Fahrzeughalle mit vielen Stellplätzen und mit einem Sozialtrakt vor. Das neue Gerätehaus umfasse neben den vier Stellplätzen, von denen die äußere Box mit Ein- und Ausfahrtstor ausgestattet ist, auch eine Werkstatt. Weiter sollen die historischen Spritzen besonders hervorgehoben werden.

Der Sozialtrakt soll eingeschossig und barrierefrei sein. Im Eingangsbereich würden sich die Funkzentrale, Duschen, Toiletten, Schulungsräume, ein Besprechungsraum und ein Raum für die Jugendfeuerwehr befinden. Auch der Fanfarenzug soll seinen Platz im neuen Gerätehaus finden. Parkplätze sind ebenfalls vorgesehen. Im rückwärtigen Bereich des Grundstücks wurde eine Übungsfläche geplant.