Offenbar technische Probleme: Tickets für die Europa League – E-Mail-Panne beim VfB

Nach der Auslosung der Zwischenrunde der Europa League steht beim VfB Stuttgart die Ticket-Bestellphase bevor. Bereits am Freitag ist es offenbar zu einer E-Mail-Panne gekommen.

Lang ist es nicht mehr hin, dann steigt in der Stuttgarter MHP-Arena ein Abend mit vermutlich ganz besonderer Atmosphäre. Am 26. Februar ist das Team von Celtic Glasgow zu Gast beim VfB Stuttgart. Im Rückspiel der Zwischenrunde geht es dann um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Kein Wunder wäre es dabei, wenn der Wunsch der VfB-Fans nach Tickets mal wieder riesengroß ist.

Auf die erste Möglichkeit, sich um Karten für das Heimspiel gegen die Schotten zu bewerben, wies der VfB am Freitag einige Stunden nach der Auslosung am Mittag hin. Da erhielten all jene Mitglieder, die schon das Paket für die vier bisherigen Heimspiele im Europapokal gebucht hatten, eine Mail des VfB Stuttgart. Der Inhalt: Das Angebot, von einem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Ab Montag und bis zum 9. Februar ist das möglich. Das Problem: Dabei kam es offenbar zu einer technischen Panne.

Zwar sind die Daten im digitalen Anschreiben die richtigen (Mitgliedsnummer usw.), die Anrede ist allerdings fehlerhaft. Und lässt den Empfänger zumindest darauf schließen, dass die in der Anrede genannte Person ebenfalls Käuferin oder Käufer für Karten der bisherigen Europa-League-Heimspiele gewesen ist. Im Netz dokumentierten zahlreiche Mitglieder die fehlerhaften Mails.

Was der Grund für die E-Mail-Panne war, blieb am Freitagabend offen. Ebenso, ob der Fehler einen datenschutzrelevanten Vorgang darstellt. Am Freitagabend war vom Club auf Anfrage keine Stellungnahme zu erhalten.

Auch Fanclubs können sich ab Montag (9 Uhr) um Tickets für das Heimspiel bewerben. Für Mitglieder startet der Verkauf am 11. Februar. Das Hinspiel in Glasgow findet am 19. Februar statt.