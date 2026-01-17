Offen für Ideen und Mitarbeit: Lahrer Verein sucht Unterstützer für Woche der Demokratie

Nach der Premiere im vergangenen Jahr stellen Engagierte aus Lahr und der Region auch 2026 wieder eine Aktionswoche auf die Beine.
Der Verein Forum Demokratie Lahr wurde Anfang November, ausgehend von der Kundgebung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt am 3. Februar 2024, von einem Personenkreis aus der Mitte der Gesellschaft gegründet (wir berichteten). Damit hat sich die Initiative eine juristische Form und Legitimation geschaffen, um weitere Aktivitäten zu gestalten. Die Gruppe sieht sich als aktives Element der Zivilgesellschaft und will Menschen aktivieren und motivieren, sich für die Demokratie zu engagieren sowie aktiv Räume, Möglichkeiten und Bildungsangebote zu schaffen, um sich und ihre Anliegen einzubringen und die Gesellschaft mitzugestalten.