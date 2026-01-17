Offen für Ideen und Mitarbeit: Lahrer Verein sucht Unterstützer für Woche der Demokratie

Nach der Premiere im vergangenen Jahr stellen Engagierte aus Lahr und der Region auch 2026 wieder eine Aktionswoche auf die Beine.

Der Verein Forum Demokratie Lahr wurde Anfang November, ausgehend von der Kundgebung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt am 3. Februar 2024, von einem Personenkreis aus der Mitte der Gesellschaft gegründet (wir berichteten). Damit hat sich die Initiative eine juristische Form und Legitimation geschaffen, um weitere Aktivitäten zu gestalten. Die Gruppe sieht sich als aktives Element der Zivilgesellschaft und will Menschen aktivieren und motivieren, sich für die Demokratie zu engagieren sowie aktiv Räume, Möglichkeiten und Bildungsangebote zu schaffen, um sich und ihre Anliegen einzubringen und die Gesellschaft mitzugestalten.

Der Verein präsentiert sich am Dienstag, 10. Februar, ab 15 Uhr im Bürgerzentrum Treffpunkt Stadtmühle und lädt zu einem Gesprächskreis ein. Heinz Siebold stellt laut städtischer Pressemitteilung als Mitglied des Vorstands den Verein vor. Im Anschluss präsentiert Rüdiger Metzger-Thessen, Beisitzer im Vorstand, das Projekt „Wie bin ich zum Demokraten, zur Demokratin geworden?“ und lädt dazu ein, sich an dem Gesprächskreis zu beteiligen. Angesprochen sind vor allem Menschen, die in den 1950er-Jahren geboren wurden – die erste Generation Westdeutschlands, die im Geist des freiheitlich-demokratischen Grundgesetzes aufgewachsen ist.

Im Mittelpunkt der Woche sollen eigene öffentliche Veranstaltungen stehen

Es soll ein Austausch darüber stattfinden, welche Menschen in Familie, Freundeskreis oder Schule und welche Ereignisse die Teilnehmer geprägt haben, aus welchen Gründen die Demokratie für die Einzelnen wichtig geworden ist und welche Bedrohungen die Teilnehmer für die Demokratie sehen.

Im Anschluss an die Veranstaltung sollen mit den Interessierten die Termine für den zunächst zweiteiligen Gesprächskreis vereinbart werden. Im zweiten Schritt sollen Plakate mit Statements, die in der Woche der Demokratie im Mai präsentiert werden, entwickelt werden. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die ursprünglich für diesen Termin geplante Comedy „Tiere sind auch nur Menschen“ entfällt ersatzlos.

Außerdem sucht die Gruppe nach Unterstützern, die sich aktiv an der Woche der Demokratie, die vom 16. bis 23. Mai laufen soll, beteiligen wollen. Bei der Premiere im vergangenen Jahr setzten sich laut Mitteilung des Vereins Schulen, Institutionen und Einzelpersonen mit Vorträgen, Konzerten und weiteren Veranstaltungen für eine starke Demokratie ein. Zahlreiche Lahrer bekannten sich demnach öffentlich zu Toleranz, Respekt und Vielfalt.

Sich an der Woche zu beteiligen, ist laut Mitteilung vielfältig möglich. Im Vordergrund sollen eigene und öffentliche Veranstaltungen stehen. Ein „Markt der Demokratie“ mit Ständen auf einem öffentlichen Platz kann in diesem Jahr aus terminlichen Gründen allerdings nicht stattfinden.

Die Woche der Demokratie könne zudem auch Anlass sein, interne Veranstaltungen etwa mit Auszubildenden oder Mitarbeitern zu organisieren, die den Gedanken einer starken und aktiven Demokratie in den Mittelpunkt stellen. Hier bieten sich laut dem Verein besonders Workshops oder Seminare an. Sollten Interessierte solche Angebote für dieses Jahr planen und innerhalb der Woche der Demokratie umsetzen können, nehme man diese auch gerne in den Kalender auf und mache dadurch die Öffentlichkeit auf das Engagement aufmerksam.

Kontakt

Vorschläge für die Woche der Demokratie werden vom Verein gesammelt und koordiniert. Interessenten melden sich via E-Mail an ForumDemokratieLahr@posteo.de.