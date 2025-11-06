Özdemir prangert Probleme in migrantischen Milieus an – und im Osten

Mit einer Äußerung zu Migration und öffentlicher Sicherheit hat Merz wochenlang polarisiert. Özdemir prangert Probleme in migrantisch geprägten Milieus an - und in Ostdeutschland.
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Debatte um die „Stadtbild“-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz als „holzschnittartig“ kritisiert. „Die einen verschließen die Augen und tun so, als hätten wir gar kein Problem, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die den Eindruck erwecken, als seien Menschen mit Migrationshintergrund für jedes Problem in diesem Land verantwortlich“, sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister tritt im kommenden Jahr als Grünen-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg an.