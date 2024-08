Wenn Sie planen, demnächst durch Österreich zu fahren, hilft Ihnen dieser Artikel dabei, mehr über die für Österreich verfügbaren Vignetten zu erfahren und herauszufinden, welche Art von Vignette am besten zu Ihren Fahrbedürfnissen passt.

Straßenvignetten sind ein fester Bestandteil jeder Autoreise in Österreich. Wenn Sie in Österreich fahren, ist es fast unmöglich, Autobahnen und Schnellstraßen zu vermeiden.

In diesem Artikel werden die Arten von Vignetten, die Dauer, der Kaufvorgang und andere wichtige Informationen besprochen, die Ihren Roadtrip erleichtern können. Lesen Sie also weiter, um eine reibungslose und problemlose Fahrt durch Österreich zu gewährleisten.

Welche Arten von Österreich-Vignetten gibt es?

Österreich hat einige Vignettenarten eingeführt, um den Bedürfnissen aller Reisenden gerecht zu werden.

Egal, ob Sie eine Kurzzeitvignette für Ihre Fahrt durch Österreich benötigen oder ob Ihr Roadtrip etwas länger dauert, Sie können eine der folgenden Vignettenarten wählen:

1-Tages-Vignette: eine nur für einen Tag gültige Vignette

10-Tage-Vignette : eine Vignette ist ab dem im Online-Kalender ausgewählten Tag + die nächsten 9 Tage (insgesamt 10 Tage) bis 23:59 Uhr des letzten Tages gültig

: eine Vignette ist ab dem im Online-Kalender ausgewählten Tag + die nächsten 9 Tage (insgesamt 10 Tage) bis 23:59 Uhr des letzten Tages gültig 2-Monats-Vignette: eine Vignette ist ab dem beim Online-Kauf angegebenen Tag gültig und läuft 2 Monate später am selben Datum ab

eine Vignette ist ab dem beim Online-Kauf angegebenen Tag gültig und läuft 2 Monate später am selben Datum ab Jahresvignette: dieser Vignettentyp hat ein festes Gültigkeitsdatum für ein bestimmtes Jahr; eine im Jahr 2023 gekaufte Vignette ist ab dem Zeitpunkt des Kaufs im Jahr 2023 bis zum 31.01.2024 gültig (ab Juni/Juli lohnt sich der Kauf einer Jahresvignette nicht mehr, da es günstiger ist, die Reise z. B. mit mehreren Vignetten für 2 Monate zu bezahlen)

Es ist wichtig zu wissen, dass beim Kauf einer österreichischen Vignette als Einzelperson eine Bedenkzeit von 18 Tagen eingehalten werden muss, bevor die Vignette verwendet werden kann. Wenn Sie sich für den Kauf einer digitalen Vignette Österreich über eine Agentur entscheiden, können Sie die genannte Wartezeit umgehen und erhalten die Vignette, die sofort nach dem Kauf gültig ist.

Bitte beachten Sie auch, dass die Österreich-Vignette nicht rückwärts gekauft werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine 10-Tage-Vignette kaufen, die "ab heute" um 17:00 Uhr gültig ist, beginnt die Gültigkeit am ersten Tag um 17:00 Uhr und endet am 10. Tag um 23:59 Uhr.

Wer braucht eine Vignette zum Fahren in Österreich?

Vignetten sind in Österreich für alle Fahrer von Fahrzeugen bis zu 3,5 t, einschließlich Autos und Motorrädern, obligatorisch.

Österreichische Vignetten können entweder online oder in Form einer traditionellen Vignette erworben werden, die an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs angebracht werden muss.

Österreich ist übrigens das einzige Land in ganz Europa, in dem sowohl das traditionelle als auch das digitale Vignettensystem noch gleichzeitig in Betrieb sind. Es steht außer Frage, dass ein digitales Vignettensystem viel bequemer ist als eine herkömmliche Vignette.

Wenn Sie sich für eine digitale Vignette entscheiden, müssen Sie weder einen Aufkleber anbringen noch ihn entfernen, wenn er abgelaufen ist. Sie müssen auch nicht nach der nächsten Vignettenverkaufsstelle auf der Strecke suchen.

Wie kann man eine österreichische Vignette online kaufen?

Der Kaufvorgang ist sehr intuitiv und kann innerhalb weniger Minuten bequem von zu Hause aus erledigt werden. Bereiten Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder ein anderes elektronisches Gerät mit einer stabilen Internetverbindung vor und gehen Sie zum Online-Shop, um den drei Schritten links zu folgen:

Wählen Sie einen Vignettentyp aus, der Ihre Fahrbedürfnisse in Österreich am besten abdeckt. Geben Sie alle erforderlichen Daten an, einschließlich der Angaben zu Ihrem Fahrzeug. Bezahlen Sie die Servicegebühr mit einer der verfügbaren Zahlungsarten.

Sobald Ihre Vignettenbestellung bestätigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail. Sie brauchen die Vignettenbestätigung nicht auszudrucken, denken Sie aber daran, die digitale Kopie zu speichern.

Was kann passieren, wenn man in Österreich ohne gültige Vignette fährt?

Alle Reisenden, die mit dem Auto in Österreich unterwegs sind, sollten beachten, dass die SKD (Service-und Kontrolldiesnt) für die Überwachung der Fahrzeuge zuständig ist, die durch das Land fahren. Die Vignettenkontrolle kann stichprobenartig durchgeführt werden. Außerdem verfügt Österreich über ein gut ausgebautes Kamerasystem, das die Fahrzeuge, die die mautpflichtigen Autobahnen und Schnellstraßen benutzen, aus der Ferne überwacht und überprüft.

Wenn die SKD-Beamten oder die Kameras feststellen, dass Sie die österreichischen Mautstraßen ohne aktive Vignette benutzen, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen, das je nach Fahrzeug unterschiedlich hoch ausfällt - bei Motorrädern beträgt das Bußgeld 65 EUR, bei Autos 120 EUR.

Wenn Sie in Österreich mit einem Fahrzeug über 3,5 t fahren wollen, müssen Sie keine Vignette kaufen, sondern das GoBox-System in Ihrem Fahrzeug installieren. Die Maut wird dann nach der in Österreich zurückgelegten Strecke bemessen.