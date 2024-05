1 Bei dem Unfall kamen vier Menschen ums Leben. Foto: dpa/Einsatzdoku

Am Donnerstag ist es in Österreich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Menschen starben. Zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt.









Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Österreich vier von sechs Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Die beiden anderen seien lebensgefährlich verletzt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Das Auto mit schwedischem Nummernschild war nach den Angaben zufolge ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren und hatte sich danach mehrfach überschlagen. Es sei in einem Wald auf dem Dach liegen geblieben. Fünf der sechs Insassen seien aus dem Auto geschleudert worden, so die Polizei.