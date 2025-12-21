Österreich: Übermalungs-Künstler Arnulf Rainer gestorben

Übermalungen begründeten seinen Aufstieg in den Kunst-Olymp. Er galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler Österreichs. Nun ist er kurz nach seinem 96. Geburtstag gestorben.
Baden - Der österreichische Maler Arnulf Rainer ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Künstler, der vor allem durch seine Übermalungen von Gemälden und Fotos berühmt wurde, starb bereits am Donnerstag im Bundesland Oberösterreich. Dies bestätigte das seiner Kunst gewidmete Arnulf Rainer Museum in Baden bei Wien der Deutschen Presse-Agentur dpa am Sonntag. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA berichtet.