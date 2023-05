Im österreichischen Kundl ist ein 65-Jähriger in einer Kletterhalle in den Tod gestürzt. Der Mann war dort am Samstagabend alleine unterwegs.

In Österreich ist ein 65-Jähriger bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizeiangaben vom Sonntag am Samstagabend alleine in der Kletterhalle in Kundl im Bezirk Kufstein auf verschiedenen Routen unterwegs.

Mitglieder des Alpenvereins, die sich in der Kantine aufhielten, hörten einen lauten Knall und fanden den 65-Jährigen leblos auf dem Boden liegend. Der Mann trug laut Angaben der Beamten zwar einen Klettergurt, hatte jedoch keine Selbstsicherung angebracht. Er galt als erfahrener Kletterer.