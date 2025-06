1 Tödliches Zugunglück in Österreich Foto: dpa/Matthias Lauber Das Kind war mit seiner Familie auf dem Fahrrad unterwegs. An einem Bahnübergang kam es zu dem Unglück. Einsatzkräfte bargen den Jungen, doch sie konnten ihn nicht retten.







Ein Junge ist in Österreich vor den Augen seiner Familie von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs, als das Unglück in Eferding in Oberösterreich passierte, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr der Presseagentur APA berichtete.