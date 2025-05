1 Der frühere RTL-Medienmanager Helmut Thoma ist mit 86 Jahren gestorben (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Helmut Thoma führte RTL zum Erfolg. Der Medienmanager war für sein Gespür und seine Bauchentscheidungen bekannt. Zu seinen besten Zeiten nannte man ihn den «König des Privatfernsehens».







Köln - Er war der Mann, der RTL groß machte: Für den Österreicher Helmut Thoma war der Kölner Privatsender sein "Baby". Nun teilte seine Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit, dass der Medienmanager bereits am 3. Mai - seinem 86. Geburtstag - in Wien an Herzversagen gestorben ist.