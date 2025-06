Österreich: Deutsche in Bergnot reißt Helfer mit in die Tiefe

Deutsche in Bergnot reißt Helfer mit in die Tiefe

Die 23-Jährige hatte sich in steilem Gelände verstiegen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann Bei einem Sturz in steilem Gelände in Innsbruck rutscht eine junge deutsche Bergsteigerin ab. Die, die helfen wollen, werden ebenfalls verletzt.







Eine junge deutsche Bergsteigerin in Bergnot hat in Tirol bei einem Sturz zwei Helfer mit in die Tiefe gerissen. Die 23-Jährige, die in Österreich wohnt, wurde schwer verletzt. Sie musste ebenso wie ein 29-jähriger Österreicher und eine 27-jährige Dänin mit dem Hubschrauber gerettet werden. Das Unglück passierte am Samstagabend am Hechenberg im Gemeindegebiet von Innsbruck.