Corona-Impfpflicht in Österreich wird abgeschafft

Wien - Die Corona-Impfpflicht in Österreich wird abgeschafft. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag in Wien mit.