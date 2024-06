Als Gründungsgesellschafter der Deutschen Avia betreibt das Freudenstädter Unternehmen Oest ein Tankstellennetz mit rund 100 Stationen im süddeutschen Raum.

An einigen Standorten wird schon seit mehreren Jahren ein Bistro- und Shop-Sortiment angeboten, das laut Unternehmen auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzt. Nun gehe Oest mit der Eröffnung eines neuen „Oesteria Smart Stores“ an der Avia-Xpress-Tankstelle in der Wittlensweiler Straße in Freudenstadt einen Schritt weiter, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der robotergesteuerte Shop ist rund um die Uhr geöffnet. Angeboten würden ausschließlich nachhaltige Lebensmittel von Erzeugern aus der Region.

Zur Eröffnungsfeier waren zahlreiche Gäste geladen, darunter Oberbürgermeister Julian Osswald, der sich laut der Mitteilung von dem Konzept begeistert zeigte und das Projekt von Beginn an unterstützte. Die Genehmigung sei aufgrund vieler bürokratischer Hürden schwierig gewesen, betonte er. Mit diesem innovativen Pilotprojekt bekenne sich Oest einmal mehr zum Wirtschaftsstandort Freudenstadt und der Region.

Dies unterstrich auch Matthias Pape, Geschäftsführer der Oest Energies GmbH & Co. KG, in seiner Begrüßungsrede. „Mit der ’Oesteria’ betreten wir neue Pfade, im Stil eines mehr als 100 Jahre alten Start-up-Unternehmens“, formulierte er augenzwinkernd.

Zahlreiche Partner

Auch die zahlreichen Partner, die mit ihren regionalen Produkten die „Oesteria“ beliefern, waren zur Eröffnungsfeier eingeladen. Zum Sortiment mit derzeit rund 300 Produkten gehören unter anderem neben Fleisch, Wurst, Eiern und Milchprodukten auch Getränke, Kaffee, Honig und verschiedene Spezialitäten.

Insgesamt habe der „Smart Store“ eine Artikelkapazität von bis zu 800 Produkten, erläutert Ann-Cheryl Römpp, die als Leiterin Category Management bei Oest Energies das Projekt mitentwickelte und koordinierte.

Eigens eingerichteter Onlineshop

Der Kunde könne seine Bestellung vor Ort am Display auswählen oder vorher im dafür eingerichteten Onlineshop zusammenstellen und diese dann mit einem Warencode abholen. „Die Ausgabe erfolgt über eine Klappe, die sich nach Abschluss des Bezahlvorganges öffnet“, so Römpp. Mehr als vier Jahre habe die Planungs- und Umsetzungsphase gedauert, so Pape. Ziel sei es, die Marke Oesteria weiter auszubauen und weitere Standorte zu generieren. Das Konzept ist laut Römpp nicht zwingend an eine Tankstelle gebunden.