Öschberghof Donaueschingen: Golfclub legt starken Saisonauftakt hin

54 Golfer eröffnen bei besten Bedingungen die Saison am Donaueschinger Öschberghof. Clubpräsident Heiko Hildebrandt setzt auf sportliche Erfolge und mehr Clubleben.
Bei strahlendem Sonnenschein und besten Platzverhältnissen starteten 54 Damen, Herren und der Nachwuchs in die neue Saison am Öschberghof – und die Ergebnisse konnten sich nach der Winterpause sehen lassen. Bei der abschließenden Siegerehrung begrüßte der neue Clubpräsident Heiko Hildebrandt, gleichzeitig auch verantwortlich für die gesamte Golfanlage, die Teilnehmenden.