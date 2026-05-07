Öschberghof Donaueschingen: Golfclub legt starken Saisonauftakt hin

54 Golfer eröffnen bei besten Bedingungen die Saison am Donaueschinger Öschberghof. Clubpräsident Heiko Hildebrandt setzt auf sportliche Erfolge und mehr Clubleben.

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Platzverhältnissen starteten 54 Damen, Herren und der Nachwuchs in die neue Saison am Öschberghof – und die Ergebnisse konnten sich nach der Winterpause sehen lassen. Bei der abschließenden Siegerehrung begrüßte der neue Clubpräsident Heiko Hildebrandt, gleichzeitig auch verantwortlich für die gesamte Golfanlage, die Teilnehmenden.

Er sieht den Land & Golfclub Öschberghof laut einer Pressemitteilung gut aufgestellt und möchte das Clubleben mit kleinen Events beleben. Und er wünschte allen ein „schönes Spiel“ für die Saison 2026.

Der Golfclub-Manager Ben Hortig lobte das Engagement der Auftaktgolfer, bescheinigte ihnen gute Leistungen mit verbesserten Handicaps und verteilte die Siegerpreise: Die Bruttowertung bei den Damen holte sich laut Mitteilung Corinna Zeiss (21 Punkte), bei den Herren gewann Filip Müller (33 Punkte). In der Nettowertung hatten Andreas Lerchenmüller (Handicap bis 15,8) mit 45 Punkten und Roman Heinrich (ab HCP 15,9) mit 81 Punkten die Nase vorn. Die Sonderwertung „Longest Drive“ sicherten sich Corinna Zeiss mit 171 Metern sowie Julius Stiepermann mit einem überragenden Abschlag von 286 Metern. Am nächsten an der Fahne „Nearest to the Pin“ nach dem Abschlag am Par 3 am Hexenweiher lagen Stella Maria Heinrich mit 8,35 Metern und Dieter Sarnes mit 1,05 Metern.

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Auch in dieser Saison schickt der Öschberghof zahlreiche Mannschaften ins Rennen: Die DGL Damen spielen in der Oberliga und versuchen, die Klasse zu halten. Die DGL Herren peilen mit einigen Nachwuchsspielern in ihren Reihen den Aufstieg in die Landesliga an. Die Jungen AK18 wollen sich für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften qualifizieren. Außerdem am Start sind die Herren AK30, die AK50 1. und 2. sowie die Herren AK65.