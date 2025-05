Oerlikon in Bisingen: Neuwertiges Gewerbe-Gebäude steht leer

Oerlikon in Bisingen

1 Leere Parkplätze und kein Mensch weit und breit: Das Gebäude von Oerlikon im Gewerbegebiet Bisingen steht leer. Foto: Kauffmann Das Gebäude von Oerlikon im Bisinger Gewerbegebiet Nord steht leer. Und das schon seit geraumer Zeit. Wie geht es weiter? So antwortet das Unternehmen auf Anfrage der Redaktion.







Gewerbeflächen in Bisingen sind begehrt, Platz ist knapp – dennoch steht das Gebäude an der Conrad-Röntgen-Straße 4 leer. Kein einziges Auto steht noch auf dem weitläufigen Parkplatz, ein einziges Fahrrad steht verlassen im großzügig überdachten Bereich, kein Mensch ist weit und breit zu sehen. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf unsere Anfrage hin bestätigt, ist das Werk „seit Mitte 2023“ nicht mehr in Betrieb.