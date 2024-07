Die Landkreisverwaltung freut sich, dass seit Montag, 1. Juli, das ÖPNV-Taxi nun auch in der Stadt Alpirsbach und der Gemeinde Seewald zur Verfügung steht. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Mobilitätsprojekts „Mobil(er)leben“, das seit seinem Start im September 2022 kontinuierlich wächst, wie das Landratsamt Freudenstadt mitteilt. Die ÖPNV-Taxis ergänzen das Fahrtangebot von Bus und Bahn.

Landrat Klaus Michael Rückert zeigte sich beim offiziellen Startschuss mit Bürgermeister Dominic Damrath aus Seewald, Ordnungsamtsleiter Marc Bader aus Alpirsbach, Stabsstellenleiter Oliver Valha sowie Klaus-Peter Schumacher vom Taxiunternehmen Schumacher begeistert: „Noch nie zuvor war der ÖPNV in unserer Region so gut aufgestellt wie heute. Gerade bei uns im ländlichen Raum stellt das ÖPNV-Taxi eine wertvolle Ergänzung zu Bus und Bahn dar und bietet so eine flexible Alternative zum privaten Pkw.“

Mit dieser Ausweitung komme der Landkreis Freudenstadt seiner Mobilitätsgarantie für den gesamten Landkreis sehr nahe, berichtet das Landratsamt weiter. Um diese abschließend zu erreichen, fehle noch die Ausweitung auf die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach und auch gebe es bereits Gespräche; in der Gemeinde Wörnersberg gebe es hingegen einen negativen Beschluss des Gemeinderats hierzu.

Circa 250 Fahrten pro Tag

Das ÖPNV-Taxi startete als Pilotprojekt in den Großen Kreisstädten Freudenstadt und Horb und konnte seither auf fast alle Orte im Landkreis ausgeweitet werden (Eutingen, Empfingen, Baiersbronn, Dornstetten, Pfalzgrafenweiler, Grömbach, Loßburg, Glatten, Schopfloch und Waldachtal).

„Die Resonanz aus der Bevölkerung ist und bleibt äußerst positiv. So sind es momentan circa 250 Fahrten pro Tag. Dies zeigt deutlich, dass das ÖPNV-Taxi bereits ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Mobilität im Landkreis Freudenstadt geworden ist“, erklärt das Landratsamt. Unterstützt wird das ÖPNV-Taxi vom Land mit einer Fördersumme von 1,8 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms „Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität“.

Wer das ÖPNV-Taxi noch nicht kennt, findet auf der Homepage der Verkehrsgemeinschaft Freudenstadt unter https://www.vgf-info.de/oepnv-taxi alle wichtigen Informationen bezüglich des Angebots auf einen Blick.

Rückmeldungen und weitere Anregungen sind per E-Mail an mobilerleben@kreis-fds.de möglich.