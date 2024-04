1 Noch freie Plätze kurz vor Prüfungsbeginn? Das Abitur startet pünktlich, auch wenn bei Bus und Bahn gestreikt wird. Foto: dpa/Sina Schuldt

Schon wieder Streik im öffentlichen Nahverkehr: Ausgerechnet für den Donnerstag – dem Tag, an dem in Baden-Württemberg das schriftliche Abitur mit dem Fach Biologie startet – hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz stehen Busse und Bahnen der kommunalen Verkehrsbetriebe still. Auch am Freitag wird gestreikt.