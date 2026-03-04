ÖPNV-Streichungen in St. Georgen: „Wieso sollten wir einen leeren Bus fahren lassen?“

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im St. Georgener Stadtgebiet wird ausgedünnt. Auch die Stadt springt nicht in die Bresche – aus gutem Grund, hieß es im Gemeinderat.
Einsparungen im innerörtlichen Busverkehr hatte der Kreistag im vergangenen Jahr beschlossen – mit Folgen auch für St. Georgen. Stadtverwaltung und Gemeinderat hatten sich in der Folge zunächst offengehalten, die Kosten für die gestrichenen Verbindungen selbst zu übernehmen – 31 400 Euro müsste St. Georgen dafür jährlich an den Landkreis zahlen.