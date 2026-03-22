ÖPNV: Regional-Stadtbahn rückt auf Gauselfingen zu

Eine Station der elektrifizierten Linie S 7 war in dem Burladinger Ortsteil zuerst nicht geplant. Doch das Anliegen befindet sich jetzt in der Prüfung.
Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Laut der Planung aus dem Jahr 2021 sollte die elektrifizierte Linie S 7 (Hohenzollernbahn) von Hechingen aus in Burladingen enden. So erläuterte es dem Gemeinderat im Mai 2023 Professor Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. In dem Falle wäre in Burladingen Endstation für die Elektrobahn gewesen, man hätte auf ein herkömmliches Schienenfahrzeug umsteigen müssen.