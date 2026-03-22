ÖPNV: Regional-Stadtbahn rückt auf Gauselfingen zu

Eine Station der elektrifizierten Linie S 7 war in dem Burladinger Ortsteil zuerst nicht geplant. Doch das Anliegen befindet sich jetzt in der Prüfung.

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Laut der Planung aus dem Jahr 2021 sollte die elektrifizierte Linie S 7 (Hohenzollernbahn) von Hechingen aus in Burladingen enden. So erläuterte es dem Gemeinderat im Mai 2023 Professor Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. In dem Falle wäre in Burladingen Endstation für die Elektrobahn gewesen, man hätte auf ein herkömmliches Schienenfahrzeug umsteigen müssen.​

Damals erhoben Gemeinderat und Verwaltung die Forderung – oder den dringenden Wunsch –, die Linie bis Gauselfingen fortzusetzen. Das Anliegen fand Gehör. Wie Bernecker in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. März, gegenüber dem Gremium sagte, prüfe man derzeit „die Weiterführung der S 7 über Burladingen hinaus.“ Und bei einem entsprechenden Entscheid werde sie in die Planung aufgenommen.

Der Abschluss der Studie soll Ende dieses Jahres vorliegen. Auf dieser Basis könnte man in „den nächsten Planungsschritt einsteigen.“ Das Ergebnis der Untersuchung will der Geschäftsführer dem Gemeinderat zeinah vorlegen.

Ab Burladingen mit Batterie

Zur vollen Elektrifizierung ist die Strecke bis Sigmaringen nicht vorgesehen! Die Oberleitungen würden am Bahnhof Burladingen enden, derselbe Zug jedoch seine Fahrt von dort batteriebetrieben in Richtung Sigmaringen fortsetzen. Ohne Umsteigen, mit Haltemöglichkeit auch in Gauselfingen.

Die Gesamtkosten für die Modernisierung der Bahnstrecken in den drei Landkreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalbkreis wurden bisher auf 2,1 Milliarden Euro beziffert. Die Investition für den Ausbau der Hohenzollernbahn ist – Stand 2022 – mit 28,9 Millionen Euro beziffert. Hinzu kommen weitere 7,2 Millionen für Projektmanagement und einen „Risikozuschlag“.

Anteil von 4,5 Millionen Euro

Die Kosten werden zum größten Teil über das sogenannte „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)“ gefördert. Der Anteil, den die Mitglieder des Zweckverbands – die drei beteiligten Landkreise und die Städte Tübingen und Reutlingen – müssen davon voraussichtlich 4,5 Millionen Euro erbringen.

Michael Eisele, Fraktionsvorsitzender der CDU, zeigte sich im Gemeinderat erleichtert und zufrieden über Berneckers Erläuterungen. Diese Zufriedenheit brachte auch Bürgermeister Davide Licht zum Ausdruck.

Der Kostenanteil des Zollernalbkreises, der sich aus der Kreisumlage finanziert, so fügte er hinzu, müsste aber „verträglich eingetaktet“ werden. Denn, so erinnerte das Stadtoberhaupt in kommenden Jahren haben der Landkreis und seine Gemeinden ein weiteres Projekt in Höhe von Millionen zu stemmen: den beabsichtigten Neubau des Kreisklinikums. Deshalb: „Verträglich, damit der Patient Kommune keinen Herzschlag erleidet.“

Dörte Conradi wollte abschließend erfahren, wann die Linie S 7 ihren Betrieb aufnehmen könnte? „Erst wenn ich in Rente bin?“ „Ich weiß ja nicht, wann Sie in Rente gehen“, antwortete Tobias Bernecker der CDU-Gemeinderätin. Zu rechnen sei aber mit der Inbetriebnahme „Mitte der 2030er-Jahre“.