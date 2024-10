ÖPNV nach Wildberg: Statt Bus lieber im Elterntaxi nach Hause

1 Die Buslinie von Gärtringen nach Wildberg steht in der Kritik. Foto: Geideck

Der Bus fährt nahezu leer nach Wildberg und Gültlingen, während junge Wasen-Gänger von Eltern und Großeltern am Gärtringer Bahnhof von der S-Bahn abgeholt werden. Unser Autor findet: Zur Wasen-Zeit zeigt sich besonders, was beim Busverkehr schief läuft.









Link kopiert



Aktuell ist in Stuttgart wieder Wasen-Zeit. Und wenn man so kurz vor Mitternacht an der Bushaltestelle des Gärtringer Bahnhofs steht, wo die Linie 759 nach Wildberg und Gültlingen abfährt, fällt vor allem eines auf: Zahlreiche wartende Autos voller Eltern und Großeltern blockieren die Busspur – die meisten davon mit CW-Kennzeichen.