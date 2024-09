1 Ein freundliches Kerlchen mit Krawatte: der ZAKadu. Foto: Landratsamt

„Der Zollernalbkreis brütet was aus“, war kürzlich auf verschiedenen Kanälen zu lesen. Landrat Günther-Martin Pauli verriet in der Kreistagssitzung, was nun geschlüpft ist. Nämlich der ZAKadu, ein putziges Maskottchen, mit dem der ÖPNV im Zollernalbkreis beworben werden soll.