Das Deutschland-Ticket ist seit Kurzem im Verkauf. Die Nachfrage läuft gut an, heißt es beim Vgf. Aber die gedruckte Fahrkarte und das Jobticket lassen noch auf sich warten.









Neu im Angebot: Das 49-Euro-Ticket oder „Deutschlandticket“. Diese Woche startet der Verkauf für den Fahrschein für den gesamten deutschen Nahverkehr. „Die ersten 20 Buchungen sind schon durch“, berichtet Vgf-Geschäftsführer Franz Schweizer. Da war das Ticket gerade mal etwa zwei Stunden erhältlich. Schon am Montagmorgen „haben ganz viele angerufen“ an und fragten nach dem Deutschlandticket, berichtet Verena Fischer von der Vgf (Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt). Gestartet ist der Verkauf dann am Nachmittag.

Besonders fällt das Interesse bei den bisherigen Abonnenten auf. 400 bis 500 Abos wurden bereits gekündigt, um auf das 49-Euro-Ticket umzusteigen. „Der Kunde soll sich entscheiden können“, erklärt Schweizer. Anders als andere Verkehrsbetriebe hat die Vgf beschlossen, nicht automatisch umzustellen. Abonnenten hätten jedoch ein Sonderkündigungsrecht, um auf das zumeist günstigere Ticket umzusteigen. Lohnend sei das Ticket für alle, die regelmäßig mindestens drei Zonen durchfahren, erklärt Schweizer. Da wäre eine reguläre Monats- oder Jahreskarte teurer. Außerdem können Reisende mit diesen nicht – wie mit dem Deutschlandticket – durch die ganze Bundesrepublik fahren.

Ein weiterer Vorteil, stellt Schweizer heraus: Das Deutschlandticket ist monatlich kündbar – anders als ein Jahresabo für Monatskarten. So können etwa Pendler – etwa für einen längeren Urlaub – auch mal einen Monat lang pausieren, wenn sich die Karte für den gesamten Monat nicht rentiert.

Landkreis möchte auch weiterhin das Jobticket bezuschussen

Der eine oder andere Pendler, der mit dem Nahverkehr zur Arbeit fährt, wird möglicherweise auch vom Arbeitgeber unterstützt. So habe der Landkreis schon angeklopft wegen eines Jobtickets. Jobtickets, die vom Arbeitgeber bezuschusst werden, gab es schon vorher bei der Vgf – und wird es auch beim Deutschlandticket wohl wieder geben. Allerdings nicht gleich zum offiziellen Start im Mai. „Das ist ein etwas komplizierterer Prozess“, erklärt Schweizer. Immerhin müsse das Geld dann von zwei Stellen eingezogen werden.

Der Landkreis unterstützt seine Angestellten schon seit 2019 mit 50 Prozent bei den Nahverkehrs-Tickets, sowohl um einen Anreiz zur Nutzung des ÖPNV zu schaffen, als auch um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben, wie Pressesprecherin Sabine Eisele vom Landratsamt Freudenstadt mitteilt. „Und das werden wir auch so fortführen“, erklärt Eisele weiter. Ungeklärt sei allerdings noch, wie Dienstreisen dann abgerechnet werden. Es mache keinen Sinn, dafür eine extra Fahrkarte zu kaufen, wenn das Deutschlandticket genutzt werden könne. Bisher hatte der Landkreis die Extra-Auslagen beglichen.

Aber bei aller Begeisterung: Nicht für alle lohne sich das Ticket, vermutet Schweizer. „Ich gehe nicht davon aus, dass ein Grundschüler in ganz Deutschland unterwegs wäre.“ Wenn Kinder nur ein oder zwei Zonen weit fahren müssten, wäre die Monatskarte wohl besser. Die gilt ab 9 Uhr auch im ganzen Vgf-Gebiet.

Günstiger Zeitpunkt: Garantie auf Ein-Stunden-Takt

Außerdem verspätet sich das Printticket: Das gibt es wohl erst ab Juni. Bedingung für das Deutschlandticket war, dass es elektronisch verfügbar ist. Dementsprechend wurde das zuerst möglich gemacht.

Für Schweizer fällt der Einstieg des Tickets günstig mit der Ausweitung von „Mobilerleben“ zusammen. Das Projekt des Landkreises garantiert eine Anbindung einmal pro Stunde – und soll bald für den gesamten Kreis gelten. Nur die Kreisratsentscheidung im Mai steht noch aus. Aber Schweizer ist optimistisch, dass die positiv ausfällt. Dennoch: „Das Land leidet etwas. Ich hätte das Geld lieber in Leistung gesteckt“, gesteht er.