ÖPNV in Zimmern: Klausurtagung? Bei manchem Gemeinderat schwindet die Erinnerung

ÖPNV in Zimmern

1 Sind die Eschachtalgemeinden (hier Horgen) vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt? Das Landratsamt sieht dies anders. Einig sind sich die Zimmerner Gremien, dass Verbesserungen dringend erforderlich sind. Foto: Weisser

Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Richtung Eschachtal ist im Zimmerner Gemeinderat ein Dauerbrenner. In der jüngsten Sitzung wurde darüber erneut intensiv diskutiert.









Die Verwaltung wollte eigentlich nur die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Klausurtagung zum Thema Mobilität in der Gemeinde informieren. Die ausführliche Beratung über das weitere Vorgehen sollte erst in einer der nächsten Sitzungen starten – so die Aussage der etwas überraschten Bürgermeisterin Carmen Merz.