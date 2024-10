ÖPNV in Rottweil: Siedlung und Hegneberg behalten ihr Erholungsgebiet – vorerst

ÖPNV in Rottweil

1 Ein Bild, das für Wirbel sorgte: Ein LKW fährt auf dem Fußweg, der zur Busverbindungsstrecke werden sollte. Doch die Anwohner kämpften. Foto: privat

Die Anwohner der Siedlung und des Hegnebergs können aufatmen. Für sie hat es sich gelohnt, beim Kampf um ihr Erholungsgebiet nicht nachzugeben. Nun ist der Busverkehr über ihren Fußverbindungsweg passé. Allerdings könnte sich das auch wieder ändern.









„Es ist nichts in Stein gemeißelt“, das war die Botschaft, die OB Christian Ruf gleich zu Beginn der Sitzung ins Publikum sendete. Um die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr hatten sich im Zuschauerbereich wieder zahlreiche Anwohner des Hegnebergs und der Siedlung niedergelassen. Sie hörten gespannt zu, was die Ausschussmitglieder, der OB, Mobilitätsbeauftragter Horst Bisinger und Nahverkehrsberater Hartmut Jaißle in Sachen ÖPNV und Integraler Taktfahrplan zu sagen hatten.