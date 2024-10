ÖPNV in Rottweil: Der Integrale Taktfahrplan löst nicht alle Probleme, aber die essenziellen

1 Es kommt Bewegung in den Stadtbus: Der Rottweiler Gemeinderat gibt grünes Licht für den Wechsel im Dezember auf einen Integralen Taktfahrplan Foto: Alt

Alles geklärt in Sachen ÖPNV und Integraler Taktfahrplan in Rottweil? Nach der ausführlichen Diskussion vergangene Woche im Verkehrsausschuss könnte man das vermuten. Doch in der Einwohnerfragestunde des Gemeinderats sah die Realität anders aus.









Oberbürgermeister Christian Ruf war etwas verwundert, was ihm da in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend von Daniel Löffler, Konrektor der Maximilian-Kolbe-Schule (MKS), zum Integralen Taktfahrplan aufgetischt wurde. Unzufrieden sei die Schule mit dem Fahrplan, von falschen Unterrichtszeiten, falschen Schülerzahlen und fehlenden Haltestellen sprach Löffler im Rückblick auf den Entwurf, der ihnen im Februar zur Verfügung gestellt wurde. Es sei sehr schade, dass die Schüler in dem Konzept nicht auftauchten.