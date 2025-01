ÖPNV in Rottweil: Busfahrplan: Stadt reagiert auf Anregungen

Nachdem der neue Taktfahrplan beim Rottweiler Stadtbus jetzt seit vier Wochen in Betrieb ist, ziehen Stadtverwaltung und Busunternehmen eine erste Bilanz. In weiten Teilen hat die Umstellung wie geplant funktioniert. Auf einigen Linien wird auf Anregungen aus der Bevölkerung reagiert und nachgesteuert. Viele dieser Änderungen gelten bereits oder treten ab Montag in Kraft.

„Insgesamt läuft der Betrieb inzwischen – abgesehen von staubedingten Verzögerungen – stabil. Positiv finden die Fahrgäste die verbesserte Anbindung des Bahnhofs und neue Umsteigemöglichkeiten am Friedrichsplatz. Beim Schulbusverkehr wurde nach den Erfahrungen der ersten Tage nachgesteuert“, so der städtische Mobilitätsbeauftragte Horst Bisinger in seiner ersten Bilanz. „Wir sind für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung sehr dankbar. Eine so umfangreichen Fahrplanumstellung ist immer eine komplexe Aufgabe. Wir haben uns daher von vornherein darauf eingestellt, dass wir nachbessern können“, so Bisinger.

Mittlerweile wurden die Rückmeldungen ausgewertet. Teilweise wurde bereits in den Ferien reagiert und etwa der Wagenumlauf angepasst sowie einzelne Fahrten anders gekoppelt. Zudem werden Fahrplanzeiten angepasst. Diese sind, sofern nur Schulfahrten betroffen sind, bereits in Kraft, andere Anpassungen gelten ab Montag, 13. Januar.

Folgende Fahrplan-Änderungen werden vorgenommen:

Linie 1: die Fahrt um 6.57 Uhr an Schultagen ab Deißlingen Schwarzwaldstraße über Lauffen – Bühlingen – Rottweil nach Zimmern verkehrt fünf Minuten früher, künftig also um 6.52 Uhr. In umgekehrter Richtung fährt an Schultagen der Bus um 12.04 Uhr ab Zimmern Römerallee über Rottweil nur noch bis Bühlingen Schwanen, dort Weiterfahrt nach Lauffen und Deißlingen mit Linie 1S. Außerdem startet die Fahrt um 7.09 Uhr ab Zimmern Sportplatz künftig zehn Minuten früher und bereits ab Haltestelle Albring. Neu: Von Zimmern fährt der Bus direkt zum Schulzentrum, dort besteht dann eine Anschlussmöglichkeit zur Stadtmitte. Die Fahrt um 7.19 Uhr ab Krankenhaus/Tannstraße beginnt künftig dort und kommt nicht mehr von Zimmern. Um Verspätungen zu vermeiden, bedient dieser Bus die Bruderschaftshöhe nur noch über die Haltestelle Kaiserstraße und fährt nicht mehr den Busbahnhof am Schulzentrum an.

Linie 1S: Die bisher verspätungsanfällige Fahrt von Deißlingen zur Maximilian-Kolbe-Schule fährt in Deißlingen fünf Minuten früher los und ändert den Fahrweg: Start ist jetzt an der Haltestelle Deißlingen Mitte, dann über Kirchbergstraße – Badstraße- Gupfen – Schulzentrum – Lauffen Kirchäcker – Brücke weiter zur Kolbe-Schule. Bei der Rückfahrt wird die Fahrt um 12.10 Uhr von der Maximilian-Kolbe-Schule über Tannstraße- Friedrichsplatz – Römerschule – Altstadt Pflug über den bisherigen Endpunkt Bühlingen hinaus verlängert bis Lauffen und Deißlingen.

Ein Hinweis für Schüler in Deißlingen und Lauffen zum Schulzentrum Rottweil: der Anhängerbus sammelt die Kinder zur Maximilian-Kolbe-Schule ein und fährt den Umweg über Bühlingen Oberdorf und Altstadt. Für direkte Fahrten zum Schulzentrum sind die Busse der SBG-Linie 7445 und der Stadtbus-Linie 1 (nicht 1S) eingerichtet.

Linie 3: die Fahrt um 7.33 Uhr ab Hausen zum Schulzentrum verkehrt drei Minuten früher, um pünktlich am Schulzentrum anzukommen.

Linie 5: die Fahrt um 7.23 Uhr an Schultagen vom Neckartal über Friedrichsplatz – Bühlingen – Römerschule – Bahnhof zurück zum Friedrichsplatz bedient nicht mehr die Haltestellen Wilhelmshall, Saline, Wohn-Schick und Mahle, sondern stattdessen Altstadt Pflug. Statt des Busbahnhofs am Schulzentrum wird bei dieser Fahrt zur Vermeidung von Verspätungsaufbau die Haltestelle Kaiserstraße bedient. So wird sichergestellt, dass von Bühlingen und Altstadt aus der Zug um 8.02 Uhr nach Stuttgart erreicht wird.

Linie 46: die Fahrt von Göllsdorf nach Feckenhausen an Schultagen verkehrt bereits um 11.44 Uhr und damit fünf Minuten früher. Außerdem wird bei der Fahrt um kurz vor 14 Uhr in Neukirch die Haltestelle Schömberger Straße um 13.48 Uhr auf dem Weg nach Vaihingerhof angefahren anstatt auf der Rückfahrt.

Linie 49S: der Bus um 7.01 Uhr an Schultagen von Horgen nach Zimmern endet in Zimmern künftig am Dorfplatz statt am Sportplatz und bedient unterwegs die Haltestelle „Alte Schulstraße“. Zudem verkehrt die bisher verspätungsanfällige Fahrt von Zimmern zur Maximilian-Kolbe-Schule jetzt früher und bedient in Zimmern die Haltestellen Horgener Straße um 7.22 Uhr und Am Dorfplatz um 7.23 Uhr. In der Gegenrichtung startet der Bus an Schultagen um 6.30 Uhr nach Dunningen jetzt fünf Minuten früher, damit er in Dunningen pünktlich ankommt. Außerdem wird die Abfahrt an der Spitalhöhe zur Maximilian-Kolbe-Schule und weiter nach Dunningen um zwei Minuten auf 7.33 Uhr vorverlegt. Ein Hinweis für die Schüler Rottweiler Schulen: etwa 20 Minuten vor dem Anhängerbus zu den Schulen fährt ein weiterer Bus, der jetzt ebenfalls sowohl die Kolbe-Schule als auch das Schulzentrum anfährt.

Die digitale Fahrplanauskunft

gibt’s hier: www.mein-move.de/fahrplaene und www.efa-bw.de

Die neuen Linien und die Fahrtzeiten:

www.rw2028.de/bus