ÖPNV in Rottweil: Bus verpasst? Ein Blick aufs Handy reicht künftig

Damit die Fahrgäste der Rottweiler Stadtbusse künftig genau wissen, wann und ob ihre Linie kommt, werden die Busse nun mit einer besonderen Technik ausgestattet.
„Da hat sich sehr sehr viel getan“, betonte Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, in der Sitzung des Rottweiler Gemeinderats am Mittwochabend. Rottweil legt sich eine sogenannte dynamische Fahrgastinformation zu. Damit können Fahrgäste künftig in Echtzeit an elektronischen Tafeln oder der App auf dem Handy verfolgen, wann ihr Bus kommt.