ÖPNV in Neubulach: Deshalb dürfen Touristen bald nicht mehr kostenlos Bus und Bahn fahren

Wer in Neubulach übernachtet, darf kostenlos Bus und Bahn nutzen. Damit ist es ab 2027 vorbei. Das sind die Gründe.
Die Stadt Neubulach ist seit dem 1. Januar 2008 am dem Projekt Konus beteiligt. Konus steht für die kostenlose Nutzung des ÖPNV für Urlauber im Schwarzwald. Die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), die Verkehrsverbünde, Verkehrsträger sowie die Städte und Gemeinden betreiben gemeinsam Konus. Übernachtungsgäste im Schwarzwald dürfen während ihres Aufenthaltes alle Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Geltungsbereich der teilnehmenden Verkehrsverbünde kostenlos nutzen.