ÖPNV in Neubulach: Deshalb dürfen Touristen bald nicht mehr kostenlos Bus und Bahn fahren

Wer in Neubulach übernachtet, darf kostenlos Bus und Bahn nutzen. Damit ist es ab 2027 vorbei. Das sind die Gründe.

Die Stadt Neubulach ist seit dem 1. Januar 2008 am dem Projekt Konus beteiligt. Konus steht für die kostenlose Nutzung des ÖPNV für Urlauber im Schwarzwald. Die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG), die Verkehrsverbünde, Verkehrsträger sowie die Städte und Gemeinden betreiben gemeinsam Konus. Übernachtungsgäste im Schwarzwald dürfen während ihres Aufenthaltes alle Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Geltungsbereich der teilnehmenden Verkehrsverbünde kostenlos nutzen.

Bisher hat die Stadt Neubulach immer wieder eine neue Vereinbarung mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Der aktuelle Vertrag läuft bis 31. Dezember, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit der aktuellen Vereinbarung wurden die Kosten um fünf auf 47 Cent erhöht. Hinzu kommen sieben Prozent Mehrwertsteuer, so dass 50,29 Cent pro meldepflichtiger Übernachtung fällig werden.

Bei knapp 15 000 Übernachtungen zahlte die Stadt Neubulach 2023 für Konus rund 7300 Euro, teilt die Stadtverwaltung mit. 2024 waren es bei fast 19 000 Übernachtungen etwa 9500 Euro.

„Nicht wirklich interessant“

Und wie wird Konus genutzt? „Es ist nicht wirklich interessant“, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Neubulach, Lars Dannenmann, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Dannenmann vertrat die erkrankte Rathauschefin Petra Schupp. Dannenmann bezog sich auf die Auswertungen, welche die Stadt Neubulach für jedes Jahr bekommt. Aus dieser Auswertung ist die Anzahl der genutzten Konus-Karten ersichtlich. Für das Jahr 2023 waren es zwölf, für 2024 fünf Karten, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

Freiwillige Leistung

Die 9500 Euro sind eine Freiwilligkeitsleistung der Stadt Neubulach im touristischen Bereich. Aufgrund der geringen Nachfrage schlug die Stadtverwaltung vor, aus Konus zum 31. Dezember auszusteigen beziehungsweise keine neue Vereinbarung abzuschließen.

Verweis auf Deutschlandticket

Dem pflichtete Stadtrat Helmut Carstens bei: „Kosten und Nutzen sprechen für sich.“ Es passe einfach nicht, fügte er hinzu. Andreas Blaurock sagte, dass die meisten Gäste ohnehin mit dem eigenen Auto da seien. Zudem gebe es das Deutschlandticket.

Viele Übernachtungsgäste von Neubulach sind mit dem Auto da. Foto: Thomas Fritsch

Björn Ahsbahs sagte, dass der ÖPNV nicht attraktiv sei. Dem widersprach Blaurock: „Die Busse sind zuverlässig.“

Letztlich beschloss der Gemeinderat einstimmig den Ausstieg aus Konus. Das Gremium beauftragte die Verwaltung, dies der STG schriftlich mitzuteilen.

Neubulach ist nicht die erste Kommune, die einen Ausstieg aus Konus beschloss. So entschied sich auch Schömberg, nicht in Konus zu bleiben.

In Schömberg wurde ebenfalls auf das Deutschlandticket verwiesen. Zudem spielten die Haushaltsnöte eine Rolle.