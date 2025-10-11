ÖPNV in Müllheim: Die Ringlinie Süd bleibt noch außen vor

Anfang September wurde mit einem neuen Fahrplan ein zweiter Schritt des künftigen Nahverkehrsplans im Bereich Müllheim umgesetzt. Doch es gibt Kritik.
Bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wurde der neue Nahverkehrsplan entlang der Hauptachse vom Bahnhof Müllheim über die Platanenallee, Haupt- und Werderstraße nach Badenweiler umgesetzt. Weitere Umsetzungen scheiterten zunächst an fehlenden Mitteln des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Mit dem jüngsten Fahrplanwechsel werden nun die künftigen Linien 624 nach Heitersheim und 640 nach Sulzburg (ehemals Ringlinie Nord) umgesetzt.